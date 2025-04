Wakacje niestety już dobiegają końca. Co za tym idzie powrót do szkoły zbliża się wielkimi krokami. A może w tym roku rozpoczynacie całkiem nową szkołę? Nie ma to znaczenia! Przecież pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Dlatego warto już teraz pomyśleć jaką stylizację wybierzecie na pierwszy dzień szkoły.

Sukienki i spódnice na rozpoczęcie roku szkolnego

My mamy dla was przegląd sukienek i spódnice, które idealnie sprawdzą się w tym dniu. Oczywiście wszystkie wybrane przez nas modele utrzymane są w czarnej, granatowej i szarej kolorystyce. Najważniejsze żeby wyglądać zarazem elegancko i modnie.

Duże dekolty, ultra krótkie sukienki czy mocno wycięte bluzki powinny zostać w czasie tej uroczystości w szafie. Lepszym rozwiązaniem będzie rozkloszowana sukienka, ołówkowa spódnica czy bluzka z ozdobnym kołnierzykiem.

1 z 25 Czarna sukienka, Zara, cena ok. 129 zł

2 z 25 Czarna sukienka, New Look, cena ok. 75 zł

3 z 25 Czarna spódnica, River Island, cena ok. 90 zł

4 z 25 Czarna spodnica, New Look, cena ok. 75 zł

5 z 25 Szara sukienka, H&M, cena ok. 149,90 zł

6 z 25 Czarna spódnica, River Island, cena ok. 125 zł

7 z 25 Czarna sukienka, Topshop, cena ok. 230 zł

8 z 25 Czarna sukienka, House, cena ok. 89,99 zł

9 z 25 Czarna sukienka, New Look, cena ok. 130 zł

10 z 25 Granatowa sukienka, Mohito, cena ok. 169,99 zł

11 z 25 Czarna sukienka, New Look, cena ok. 115 zł

12 z 25 Czarna sukienka, River Island, cena ok. 175 zł

13 z 25 Czarna sukienka, River Island, cena ok. 190 zł

14 z 25 Czarna spódnica, H&M, cena ok. 39,90 zł

15 z 25 Czarna spódnica, River Island, cena ok. 125 zł

16 z 25 Granatowa spódnica, New Look, cena ok. 50 zł

17 z 25 Czarna sukienka, River Island, cena ok. 175 zł

18 z 25 Czarna sukienka, New Look, cena ok. 115 zł

19 z 25 Czarna sukienka, H&M, cena ok. 39,90 zł

20 z 25 Czarna spódnica, H&M, cena ok. 39,90 zł

21 z 25 Szara sukienka, New Look, cena ok. 135 zł

22 z 25 Sukienka w kratkę, New Look, cena ok. 100 zł

23 z 25 Czarna sukienka, New Look, cena ok. 75 zł

24 z 25 Szara sukienka, Topshop, cena ok. 160 zł