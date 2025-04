Według zapowiedzi synoptyków w najbliższych dniach ma dotrzeć do nas fala upałów. Musimy przyznać, że bardzo się z tego cieszymy, ale w tak ciepłe dni mamy problem z wyborem stylizacji. Ubrania muszą być przewiewne i nie mogą przylegać do ciała. Dlatego najlepiej sprawdzają się cienkie sukienki na delikatnych ramiączkach. Nie macie takich w szafie? Zajrzyjcie do naszego przeglądu i zobaczcie, jakie modele znajdziecie obecnie w sklepach.

Jak stylizować sukienki na cienkich ramiączkach?

Na światowych wybiegach pojawiło się bardzo dużo tego typu sukienek. Bardzo modne są modele w delikatnych pastelowych odcieniach, wyrazistych kolorach i zdobione różnego rodzaju deseniami - kwiatami, paskami, kratką i motywami w stylu boho.

Ten model sukienki dobrze wypadnie z wygodnymi sandałkami na płaskiej podeszwie, seksownymi butami na koturnie i wygodnym espadrylami. Aby stworzyć idealny letni look wystarczy jeszcze tylko pojemna torba w rozmiarze XXL lub efektowna torebka na ramię - najlepiej na łańcuszku.

Sukienki na lato 2015

W naszym przeglądzie znajdziecie 17 modeli delikatnych sukienek na lato. Pojawiły się w nim koronkowe cudeńka dla romantyczek, zwiewne modele dla elegantek i casualowe dla wielbicielek luźnych stylizacji. Wszystkie wybrane przez nas kiecki pochodzą z popularnych sieciówek i sklepów internetowych. Dobrą wiadomością jest również fakt, że trwają wyprzedaże, więc podana przez nas cena może być już nieaktualna - niższa.

