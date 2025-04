Od kolacji na mieście w gronie najbliższych, po domówki, wizyty w barze i pląsanie w klubie do rana — świętowanie andrzejek 2022 może przybierać różne formy. Bez względu jednak na to, gdzie zamierzasz spędzić ten szalony wieczór, będziesz chciała świetnie wyglądać. Ten zwycięski look zapewni ci efektowna sukienka - w niej od razu poczujesz ten imprezowy vibe. Cekiny, błyszczące ozdoby, zmysłowe wycięcia sprawią, że w mgnieniu oka nabierzesz mocy — zwiększy się twoja pewność siebie i poprawi nastrój. Taką kreację powinna mieć w swojej szafie każda z nas. Jeśli jednak jeszcze takiej nie masz, mamy dla ciebie kilka propozycji, które cię zachwycą. Przewiń w dół i odkryj 7 modnych, imprezowych sukienek na andrzejki 2022. Są w każdym w stylu i na każdą kieszeń.

Nic tak nie krzyczy „impreza”, jak cekiny. Tę mini sukienkę z H&M, połącz z botkami na platformie, czółenkami lub długimi kozakami. Możesz całkowicie zrezygnować z biżuterii. Jest na tyle efektowna, że sama się obroni. Będziesz w niej błyszczeć. Dosłownie!

fot. Kopertowa sukienka z cekinami, H&M, cena: 199 zł/materiały prasowe

Chcesz zainwestować w sukienkę, którą założysz wielokrotnie? Kopertowa mini, którą znajdziesz teraz w Mango to coś dla ciebie. Sprawdzi się na andrzejkowe party, na rodzinne przyjęcia, na towarzyskie spotkania i na imprezę pracowniczą.

fot. Koszulowa lejąca sukienka, Mango, cena: 139,99 zł/materiały prasowe

Czarna, satynowa mini zawsze będzie świetnym wyborem. Chcąc uzyskać seksowny look na andrzejki 2022, uzupełnij ją wysokimi szpikami, czerwoną wargą i kocim okiem.

fot. Sukienka koktajlowa mini z koronkową wstawką, Gina Tricot (zalando.pl), cena: 179 zł/materiały prasowe

Wślizgnij się w tę ultraszykowną sukienkę, dodaj szpilki, błyszczące dodatki i przygotuj się na masę komplementów. Tytuł najlepiej ubranego gościa na imprezie masz jak w banku.

fot. Czarna sukienka midi z wycięciami, The Odder Side, cena: 649 zł/materiały prasowe

Drapowanie, głęboki dekolt, bufiaste rękawy — ta sukienka nie ma konkurencji. Załóż do niej gładkie, czarne czółenka lub jeśli chcesz uzyskać seksowny look — wysokie kozaki na szpilce z noskiem w szpic.

fot. Sukienka koktajlowa, SWING Fashion, cena: 559 zł/materiały prasowe

Dzianinowa mini sukienka to kolejna świetna opcja na andrzejki 2022. Charakteru dodają jej seksowne wycinanki na boku. Uzupełnij ją złotymi kolczykami w rozmiarze XL i skórzanymi botkami na obcasie.

fot. Sukienka dzianinowa, Milk It (zalando.pl), cena: 349 zł/materiały prasowe

Tiul powrócił i ma się świetnie. Aby uzyskać opcję mocno imprezową, wskocz w szpilki, jeśli bardziej swobodną — masywne buty na platformie, a na ramiona zarzuć oversizową marynarkę.

fot. Sukienka tiulowa w kwiaty, Stradivarius, cena: 79,90 zł/materiały prasowe

