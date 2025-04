W najbliższy weekend czekają nas andrzejkowe imprezy, dlatego też warto już teraz pomyśleć w co się ubierzemy. Andrzejki to dzień, który kojarzy nam się z tajemniczością, wróżbami i magiczną nocą. W związku z tym wybrałyśmy sukienki w odcieniach granatu, czerni i bordo, bo te najlepiej wpisują się w ten właśnie klimat.

Modne sukienki na Andrzejki 2014

Wybrałyśmy się na zakupy do polskich sklepów, gdzie sukienek w wyjątkowych, stonowanych kolorach nie brakuje. W tę noc stawiamy na seksowne koronki i połyskujące tkaniny z cekinami. Niech będzie magicznie! Mamy dla was ekstrawaganckie propozycje z Simple CP i H&M, klasyczne z F&F, oraz wyjątkowe z Arytona i Cateriny. Zresztą przekonajcie się same, jakie kreacje na pewno zrobią furorę w tę noc.

