Do Sylwestra 2016 jeszcze zostało trochę czasu, ale mamy dobrą wiadomość już teraz! W sieciówkach znajdziecie odpowiednie kreacje już od 39 złotych. A do tego sukienka mini sprawdzi się nie tylko tej jednej nocy. W zależności od stylizacji możecie je wykorzystać również na co dzień.

Reklama

Sukienki mini na Sylwestra 2016

W dalszej kolejności będziemy wam proponować inne rodzaje sylwestrowych strojów. Jednak tymczasem prezentujemy wam 14 seksownych miniówek. W większości są to czarne modele, ale w galerii znajdziecie również te w odcieniu złota. W końcu w tym dniu możemy spokojnie ograniczyć się do tych 2 kolorów.

W naszej galerii znajdziecie modele z popularnych sklepów takich jak: H&M, Mango, Zara, Top Secret, Topshop i Tally Weijl. Najbardziej podobaja nam się propozycja z brytyjskiej marki Topshop. Krótka sukienka ze złotych cekinów na cienkich ramiączkach jest ultra sexy. A wam, która z nich najbardziej przypadła do gustu?

Reklama

Go all out glamour this party season and snap up a dress like Gigi's. #Topshop #GigiHadid #glamour #dress #lbd Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Topshop (@topshop) 26 Paź, 2015 o 6:58 PDT

Więcej modnych propozycji na jesień i zimę:

21 szałowych koszul w kratę 20 najładniejszych szalików na jesień Wow! 16 kobiecych sukienek do pracy