Przed nami święta i sylwester, ale pewnie wiele z was już żyje innymi okazjami. W końcu już w styczniu zaczynają się studniówki, a to przecież okazja by wyglądać wyjątkowo. Dlatego też mamy dla was 27 propozycji sukienek maxi. Przecież nie często mamy okazję by nosić kreacje do ziemi. Zatem może warto pomyśleć właśnie o tego typu sukience.

Reklama

Sukienki maxi na studniówkę 2015

Przejrzałyśmy oferty polskich sieciówek w poszukiwaniu najciekawszych i niezbyt drogich kreacji, które sprawią, że ta noc będzie niezapomniana. Kolorystycznie przeważa czerń, jednak dla tych, które wolą mocniejsze kolory mamy również złoto, czerwień, czy odcienie niebieskiego. Znalazłyśmy dla was propozycje ze znanych sieciówek takich jak: H&M, Top Secret, Topshop, Tally Weijl, New Look, czy River Island. Z cenami startujemy już od 79 złotych!

Reklama

Więcej pięknych sukienek z najnowszych kolekcji:

10 designerskich sukienek z polskich sieciówek

20 propozycji w odcieniach granatu i czerni

47 sukienek z nowych kolekcji