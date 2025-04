Jeśli jesteś w trybie jesiennych porządków w szafie, odśwież też swoją kolekcję ubrań do pracy. Oprócz nowego, stylowego garnituru (modne garnitury na jesień-zima 2023/2024), otulającego swetra, pomyśl też o nowej sukience. Ubierze cię w mgnieniu oka, dzięki czemu będziesz mogła w spokoju przywitać nowy dzień z rozgrzewającą latte.

Jaką wybrać? Aby ułatwić ci zadanie, zrobiłyśmy research najnowszych kolekcji popularnych marek i wyselekcjonowałyśmy 7 wspaniałych, jesiennych sukienek do pracy, które tylko czekają, aby połączyć je z wysokimi kozakami, mokasynami lub botkami. Niezależnie od tego, czy rozglądasz się za kreacją w formalnym stylu na biznesowe spotkania, czy bardziej swobodną — na pewno, któraś wpadnie ci w oko.

Przygotuj kartę, zjedź w dół i odkryj najmodniejsze sukienki do pracy na jesień 2023.

Jesteś bizneswoman i interesują cię tylko eleganckie, jesienne sukienki do pracy? Idealną znajdziesz teraz na wieszakach w hiszpańskiej sieciówce Masimmo Dutti. Ma prosty fason, jest pochlebna dla sylwetki i bardzo wszechstronna. Sprawdzi się na konferencję, lunch i na wieczorny bankiet.

fot. Sukienka z długim rękawem i ozdobnym marszczeniem, Massimo Dutti, cena: 479 zł/materiały prasowe

W twojej jesiennej garderobie nie może zabraknąć dzianinowej sukienki. Grzeje jak żadna inna, jest stylowa, kobieca i bardzo komfortowa. Ciekawy model znalazłyśmy w kolekcji polskiego projektanta Łukasza Jemioła JEMIOL. Wykonana jest z prążkowanej, niesamowicie miękkiej, wysokogatunkowej przędzy. Dobrze wypadnie w towarzystwie botków na szpilce lub platformie. Dostępna w trzech kolorach.

fot. Sukienka dzianinowa Michelle, JEMIOL, cena: 1 290 zł/materiały prasowe

Koszulowa sukienka do pracy to klasyka. Latem nosiłyśmy te pastelowych, świeżych kolorach, teraz przestawiamy się na ciemniejsze opcje. Spójrz tylko na tę z kolekcji COS. Prosta, a jednocześnie bardzo wyrafinowana. Dodaj do niej czarne, beżowe lub brązowe akcesoria.

fot. Koszulowa sukienka khaki COS, cena: ok. 450 zł/materiały prasowe

Czarna sukienka midi od 303 Avenue jest bardzo wszechstronna, nigdy cię nie zawiedzie. Możesz się w nią wślizgnąć nie tylko idąc do biura — będzie działać też po godzinach. Do pary jej będzie ze wszystkimi jesiennymi butami.

fot. Klasyczna, czarna sukienka maxi, 303 Avenue, cena: 830 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz czegoś bardziej nieoczywistego, świetnym wyborem będzie sukienka od polskiej marki BIZUU. Sparuj ją z kowbojkami, botkami na platfomie, kozakami na słupku lub szpilce. Przyciągniesz wzrok wszystkich w biurze i zbierzesz mnóstwo komplementów.

fot. Midi sukienka z koszulową górą , BIZUU, cena: 1 399 zł/materiały prasowe

Inną, ciekawą propozycją do pracy na jesień 2023 jest tweedowa sukienka od & Other Stories. Najlepiej wypadnie w zestawieniu z kozakami z luźniejszą cholewką.

fot. Tweedowa sukienka & Other Stories, cena: ok. 680 zł/materiały prasowe

Kreacja w ognistym kolorze z najnowszej kolekcji Mango sprawdzi się na co dzień i na wszystkie wieczorne eventy. Idąc do biura, uzupełnij ją czarnymi kozakami (np. z efektem skóry krokodyla) i torebką city.

fot. Kopertowa, czerwona sukienka midi, MANGO, cena: 259,99 zł/materiały prasowe

