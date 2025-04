Niezwykle dziewczęce spódnice i sukienki z falbankami podbiły serca wielu fanek romantycznego stylu. Jakie modele znajdziecie obecnie w sklepach? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Sukienki i spódnice z falbanką

To idealny fason na ostatnie, letnie dni. Jeżeli decydujesz się na krótką spódnicę to dobierz do niej luźny sweterek i motocyklowe botki. Sukienka dobrze wypadnie z ramoneską i trampkami. Zaś zagorzałym romantyczkom proponujemy delikatne sandałki na płaskiej podeszwie. Najlepiej, jeżeli będą w metalicznym odcieniu.

1 z 20 Czarna spódnica z falbanką, topshop, cena, ok. 90 zł

2 z 20 Różowa sukienka z falbanką, Mohito, cena, ok. 99,99 zł

3 z 20 Czarna spódnica z falbanką, Mango, cena, ok. 119 zł

4 z 20 Różowa sukienka z falbanką, Topshop, cena, ok. 290 zł

5 z 20 Błękitna sukienka z falbanką, Topshop, cena, ok 240 zł

6 z 20 Czarna spódnica z falbanką, New Look, cena, ok. 75 zł

7 z 20 Czarna sukienka z falbanką, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

8 z 20 Czerwona sukienka z falbanką, River Island, cena, ok. 175 zł

9 z 20 Grafitowa sukienka z falbanką, New Look, cena, ok. 125 zł

10 z 20 Niebieska spódnica, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

11 z 20 Dżinsowa sukienka z falbanką, Dorothy Perkins, cena, ok. 100 zł

12 z 20 Biała spódnica z falbanką, Topshop, cena, ok. 160 zł

13 z 20 Pomarańczowa sukienka z falbanką, New Look, cena, ok. 100 zł

14 z 20 Spódnica z falbanką, Mango, cena, ok. 119 zł

15 z 20 Różowa sukienka z falbanką, Mango, cena, ok. 189 zł

16 z 20 Czarna sukienka z falbanką, Topshop, cena, ok. 190 zł

17 z 20 Zielona sukienka z falbanka, Lambear, cena, ok. 182 zł

18 z 20 Czarna spódnica z falbanką, Topshop, cena, ok. 160 zł

19 z 20 Niebieska sukienka z falbanką, Topshop, cena, ok. 100 zł