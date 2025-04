Sukienki dzianinowe są mocnym trendem od kilku sezonów. Królują na wybiegach, w modzie ulicznej, w stylizacjach na Instagramie i Pintereście. Nic dziwnego - są wygodne i bardzo praktyczne. Sprawdzają się o każdej porze roku i pasują na każdą okazję — do pracy, na lunch i na wyjścia z przyjaciółmi wieczorową porą. W zależności od dodatków, możesz nadać im codzienny lub bardziej elegancki charakter. Jak wolisz: sneakersy lub sandały na szpilce, pleciona shopperka lub elegancka kopertówka, minimalistyczna biżuteria lub wyrazista i ekstrawagancka z połyskiem.

Latem wybieraj modele na cienkich ramiączkach, ażurowe i z lżejszego materiału. W sklepach masz ich spory wybór — od dopasowanych, mocno podkreślających fasonów, po luźniejsze, bardziej swobodne. Jeśli nie masz jeszcze takiej w swojej szafie lub szukasz kolejnej do kolekcji, zerknij na nasze ulubione typy, które znalazłyśmy w aktualnych katalogach popularnych sklepów.

Ten uniwersalny model daje dużo możliwości stylizacji. Z płaskimi sandałami świetnie sprawdzi w ciągu dnia do biegania po mieście, natomiast gdy zmienisz je na obcasy, uzyskasz stylowy look na wieczór. Przez mocne dopasowanie do sylwetki, będziesz czuła się w niej bardzo kobieco.

fot. Sukienka dzianinowa ZARA, cena: 139 zł/materiały prasowe

Sukienka dzianinowa z najnowszej kolekcji hiszpańskiej sieciówki świetnie wpisuje się w obowiązujące trendy. Tutaj wszystko się zgadza — krój, długość i kolor. Zakładaj na co dzień i na wieczorne wyjścia.

fot. Sukienka dzianinowa MANGO, cena: 249 zł/materiały prasowe

Mimo maxi długości sukienka jest bardzo lekka i przewiewna. Najlepiej wypadnie w połączeniu z płaskimi sandałami wiązanymi wokół kostki i z plecioną torbą.

fot. Sukienka dzianinowa z rozcięciami MANGO, cena: 249 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz sukienki do pracy i wolisz bardziej eleganckie fasony, ta będzie dla ciebie idealna. Dzięki wiązaniu w talii pięknie modeluje sylwetkę. Dodatkowy plus za uniwersalność — wiosną założysz do szpilek, zimą dobrze wypadnie w duecie z kozakami.

fot. Sukienka dzianinowa z wiązaniem w talii GLAMOROUS, cena: 229 zł/materiały prasowe

Krótka, dzianinowa sukienka z aktualnej kolekcji H&M to must have na zbliżające się lato. Możesz nosić ją solo albo zarzucić na ramiona oversize'ową koszulę. Na spacer, na imprezę na i randkę.

fot. Sukienka dzianinowa H&M, cena: 79,99 zł/materiały prasowe

Zobacz, jak sukienki dzianinowe noszą gwiazdy i modne dziewczyny z Instagrama:

