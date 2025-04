Chodzi oczywiście o sukienkę z dekoltem carmen, czyli tą bez ramion. Jest seksowna, ultra modna i kochają ją gwiazdy. A luźne modele z falbanką na biuście doskonale sprawdzą się podczas urlopu a do tego zatuszują niedoskonałości i optycznie powiększą biust.

Sukienki bez ramion hitem lata 2016

Sukienki w tym stylu można zestawiać z dodatkami w najróżniejszy sposób. Z botkami czy kowbojkami i workiem z frędzlami stworzy look doskonały na festiwalowe szaleństwo. W połączeniu z delikatnymi sandałkami czy balerinami sprawdzi się w pracy a ze szpilkami i niewielką torebką na wieczorną imprezę.

|Sukienki z pokazu Blugirl - fot. FREE|

Gwiazdy też uwielbiają kreacje z dekoltem carmen. Doda nosi pastelową wersję mini od polskiej marki a Kate Beckinsale designerską, wieczorową z ołówkowym dołem. Obie wersje wyglądają bardzo seksownie. A do tego dzięki nim po wakacyjnych odpoczynku na naszych ramionach nie będą odznaczały się ramiączka :)

|Doda Rabczewska i Kate Beckinsale - fot. ONS.pl|

Zarówno na pokazach mody jak i w popularnych sklepach znajdziecie najróżniejsze modele kolorystyczne i fasonowe. W cenach już od ok. 80 złotych. Nasze propozycje znalazłyśmy m.in. w: H&M, Just Paul, Le Desir, Zara, New Look, Tally Weijl i F&F.

