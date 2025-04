Co roku, w sezonie wiosna-lato wraca moda na sukienki ażurowe. Są wygodne, praktyczne i bardzo kobiece. Świetnie radzą sobie w stylizacjach do pracy oraz na większe wyjścia - garden party lub wyjątkowe spotkanie we dwoje. Ale nie tylko. Założysz je również na festiwal, na kawę z przyjaciółką w ciągu dnia i na spacer brzegiem morza. Większość z nich, estetyką wpisuje się w klimat boho, dlatego, jeśli chodzi o dodatki, wybieraj wykonane z naturalnych materiałów np. plecione torby, słomkowe kapelusze i buty na jutowej podeszwie.

Sukienki ażurowe to absolutny must have na lato 2022. Jeśli nie masz jeszcze takiej, zerknij na naszą krótką listę. Wszystkie są z najnowszych kolekcji, więc jeśli wpadła ci któraś w oko, wiesz co robić ;)

Spis treści:

Piękna, długa, czerwona kreacja skradnie serce każdej miłośniczki falbanek. Prawdziwe cudo. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo elegancka, to jednak za pomocą odpowiednich dodatków, możesz wystylizować ją na co dzień. Załóż płaskie sandały wiązane w kostce, dodaj pleciony koszyk, a całość dopełnij subtelną biżuterią w kolorze złota.

fot. Sukienka ażurowa Zara, cena: 299 zł/materiały prasowe

Biała, ażurowa sukienka to hit letnich stylizacji. Pięknie podkreśla opaleniznę i jest bardzo kobieca. Tę, którą znalazłyśmy w Zarze, będziesz mogła nosić na okrągło — do pracy, na spacer i na randkę.

fot. Sukienka ażurowa Zara, cena: 349 zł/materiały prasowe

Co powiesz na sukienkę ażurową w dzianinowej wersji? Nam wpadła w oko kreacja z metką Pepe Jeans. Lekka i przewiewna. Podczas chłodniejszych wieczorów, zarzuć na ramiona oversize'ową, jeansową kurtkę.

fot. Sukienka ażurowa Pepe Jeans, cena: ok. 280 zł/materiały prasowe

Czarna, ażurowa sukienka z długim rękawem ciekawie będzie wyglądać zarówno w eleganckich stylizacjach, jak i tych w bardziej rockowym stylu, np. z ramoneską i masywnymi botkami.

fot. Sukienka ażurowa Mango, cena: 139,99 zł/materiały prasowe

Krótka, rozkloszowana, ażurowa sukienka w kwiaty, świetnie sprawdzi się na co dzień i na przyjęcia plenerze. Wtedy załóż do niej beżowe sandały na obcasie i dopnij całość kopertówką w tym samym kolorze.

fot. Sukienka ażurowa Reserved, cena: 259,99 zł/materiały prasowe

