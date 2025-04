Wiosna w rozkwicie, a to oznacza, że za moment sezon ślubny ruszy pełną parą. Jeśli dostałaś zaproszenie i nie masz pomysłu, w co się ubrać, podpowiadamy — celuj w sukienkę w kwiaty. To bezapelacyjnie numer 1. wśród kreacji weselnych w sezonie wiosna-lato. Żadna inna nie oddaje tak tego radosnego klimatu — jest pełna kolorów i promieniuje pozytywnymi wibracjami. Ten wzór nigdy się nie starzeje i działa za każdym razem. Kolejna zaleta sukienki w kwiaty? To nie jest jednorazowy zakup, będziesz mogła ją nosić na okrągło — na kolację, na rodzinny obiad i na imprezę. Wystarczy, że zagrasz dodatkami.

Nadruk może przybierać różne formy — może to być drobna, kolorowa łączka lub malowniczy większy wzór w pastelowych odcieniach. Sukienka w kwiaty jest też łatwa w stylizacji — najlepiej wygląda w towarzystwie prostych, monochromatycznych dodatków. To ona za każdym razem ma być gwiazdą. Jeśli chodzi o materiał — wybieraj modele uszyte z lekkich, zwiewnych materiałów, żebyś czuła się komfortowo przez całą noc.

Nie wiesz, gdzie szukać modnej sukienki w kwiaty na wesele 2023? Przewiń w dół i zobacz nasze piękne znaleziska z najnowszych kolekcji polskich i zagranicznych marek, w których będziesz czuła się jak milion dolarów. Zakochasz się w nich od pierwszego wejrzenia.

Ta kwiecista sukienka z metką & Other Stories jest stworzona do tańca. Urocza, ale nie przesłodzona, na pewno zbierzesz za nią mnóstwo komplementów. Dobrze będzie wyglądała w towarzystwie złotych dodatków.

fot. Długa sukienka w kwiaty z falbankami, & Other Stories, cena: ok. 900 zł/materiały prasowe

Malinowa mini w róże od polskiej marki Affair zda egzamin na każdym przyjęciu. Połącz ją z karmelowymi klasycznymi szpilkami i kopertówką. Bonus? Będziesz sięgała po nią przez cały rok.

fot. Krótka sukienka w kwiaty z wiązaniem, AFFAIR, cena: 656 zł/materiały prasowe

Jeśli nie przepadasz za odważnymi kolorami i nadrukami, i szukasz bardziej praktycznej opcji, kopertowa sukienka maxi w kwiaty od Rococo Sand (do kupienia na Moliera 2) będzie idealna. Założysz ją nie tylko na wesele, ale też na wieczorne, letnie wyjścia z przyjaciółmi.

fot. Kopertowa sukienka maxi w kwiaty, Rococo Sand, cena: 1 403 zł/materiały prasowe (Moliera 2)

Ta sukienka z H&M krzyczy „lato”! Odkryte ramiona, długość mini i polne kwiaty — idealna, gdy szykuje ci się wesele w środku sezonu. Sparuj ją z dodatkami w wybranym kolorze z kreacji — zielonym, czerwonym, fioletowym lub żółtym. Wyjdzie pięknie.

fot. Sukienka w kwiaty z odkrytymi ramionami, H&M, cena: 149,99 zł/materiały prasowe

Pogoda nie rozpieszcza? Celuj w midi sukienkę z dłuższym rękawem, którą znajdziesz sklepach Zara. Dodaj do niej czarne lub beżowe sandałki na szpilce i małą torebkę na łańcuszku.

fot. Sukienka midi w kwiaty z długim rękawem, ZARA, cena: 199 zł/materiały prasowe

Sukienka w haftowane kwiaty od Free People pięknie wypadnie na przyjęciach w plenerze. Uzupełnij ją kopertówką nude i transparentnymi szpilkami, takimi, jakie ma modelka na zdjęciu. Nie zapomnij też o złotej biżuterii.

fot. Sukienka w kwiaty z haftem, Free People, cena: 775 zł/ materiały prasowe (Moliera 2)

