Sukienka rozkloszowana to coś, co powinno znaleźć się w szafie każdej z nas. Dzięki temu komplementującemu krojowi będziemy mogły poczuć się bardzo kobieco i seksownie. A biorąc pod uwagę karnawał i wciąż trwający sezon studniówkowy, sukienka tego rodzaju to wybór doskonały!

Rozkloszowana sukienka podkreśla talię, a jeśli ma gorsetową górę, dodatkowo zaznaczy linię biustu. Ten krój to również marzenie dla tych z was, które nie mają zbyt bujnych bioder. Reasumując - sukienka z poszerzanym dołem to marzenie dla niemal każdej figury!

My w poszukiwaniu najciekawszych modeli wybrałyśmy się na zakupy do popularnych sieciówek oraz polskich marek i sklepów internetowych. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć.

Zajrzyjcie do naszej galerii z rozkloszowanymi sukienkami: