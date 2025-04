Chociaż przed nami wigilia, to my sięgamy wzrokiem o krok dalej, a mianowicie do nocy sylwestrowej. W związku z czym wybrałyśmy się na wybiegi światowych domów mody w poszukiwaniu doskonałej kreacji na Sylwestra 2013 i Karnawał.

Reklama

Jak można się domyślić, stawiamy przede wszystkim na czerń i złoto. Proponujemy długą kreację w stylu Alexandre Vauthier, czy DSquared2. Dla miłośniczek wygodny wybrałyśmy kilka stylizacji ze spodniami. A amatorkom ekstrawagancji złoto od Balmain. Zobaczcie wszystkie zdjęcia z wybiegów i szukajcie inspiracji na tę wyjątkową noc!

Zobaczcie również:

Reklama

Pomysł na Karnawał od ASOS

Pomysł na karnawałowy makijaż

Karnawałowy styl według New Look

Zajrzyjcie do naszej galerii z sylwestrowymi pomysłami: