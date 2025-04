Walentynki zbliżają się wielkimi krokami! Skoro już wiecie, że czerwona bielizna najlepiej rozpala zmysły, to może warto iść tą drogą i wybrać również czerwoną sukienkę? Jesteśmy pewne, że wasz facet będzie zachwycony!

Czerwona bielizna - prezent dla niej i dla niego

Czerwona sukienka na Walentynki 2016

Aby znaleźć idealną sukienkę na walentynkową randkę, przejrzałyśmy najnowsze kolekcje znanych marek. Ciekawe modele, które będą idealne na ten wyjątkowy wieczór, udało się nam znaleźć w m.in. w Topshopie, New Look, H&M czy Mango. Jeżeli chcecie postawić na coś z wyższej półki, koniecznie zobaczcie modele z kolekcji polskiej marki Marlu. Większość modeli to kobiece kiecki, które sprawią, że wasz facet nie będzie w stanie oderwać od was wzroku. Przecież głęboki dekolt i seksowne rozcięcie to idealne urozmaicenie walentynkowej stylizacji.

