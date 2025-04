Andrzejki tuż za rogiem, co oznacza, że czas najwyższy pomyśleć o stroju na ten szalony wieczór. Niezależnie od tego, jakie masz plany — wyjście do klubu, kolacja na mieście z przyjaciółmi, czy domówka, wskocz w coś olśniewającego. Strzałem w dziesiątkę będzie sukienka. W mgnieniu oka ubierze cię od stóp do głów, a przy okazji sporo zaoszczędzisz — zamiast kilku elementów, kupujesz tylko jeden. Później tylko dopieścisz look odpowiednią fryzurą, makijażem, manicure (modny manicure na andrzejki 2023), dodatkami i będziesz gotowa do wyjścia.

Jeśli nie masz czasu na bieganie po sklepach w poszukiwaniu idealnej sukienki na andrzejki 2023, przychodzimy z pomocą. Przeszukałyśmy Zalando oraz kolekcje popularnych marek i wyselekcjonowałyśmy 12 kreacji, które zapewnią ci tytuł gwiazdy wieczoru. Będziesz wirować w nich na parkiecie na rana.

Spis treści:

Nie lubisz eksperymentować z kolorem i wolisz klasyczne opcje? Czarna sukienka zawsze będzie dobrym wyborem. Możesz zdecydować się na taką, która ma prawdziwy, imprezowy vibe (np. sukienka z najnowszej kolekcji H&M z maxi kokardą, asymetryczna mini z błyszczącą wstawką z Mango) lub klasyczną midi z długim rękawem i seksownym dekoltem na plecach. Każdą z nich podkręć stosem biżuterii, najlepiej w srebrnym kolorze.

Czarna sukienka z kokardą na andrzejki 2023, H&M

fot. Czarna sukienka z kokardą H&M, cena: 279,99 zł/materiały prasowe

Czarna sukienka mini na andrzejki 2023, Mango

fot. Czarna sukienka mini, Mango, cena: 299,99 zł/materiały prasowe

Czarna sukienka midi na andrzejki 2023, Trendyol (Zalando)

fot. Czarna sukienka midi Trendyol (Zalando), cena: 242 zł/materiały prasowe

Idealnym wyborem na andrzejki 2023 będzie też czerwona sukienka. Będziesz czuła się w niej pewnie i bardzo kobieco. Nasze znaleziska to szykowna midi slip dress marki Guess, marszczona mini z aplikacją oraz cekinowa sukienka bodycon. Za każdą z nich zbierzesz masę komplementów. Wszystkie dostępne na Zalando.

Czerwona sukienka midi na andrzejki 2023, Guess

fot. Czerwona sukienka midi, GUESS (Zalando), cena: 665 zł/materiały prasowe

Czerwona sukienka mini na andrzejki 2023, Swing Fashion (Zalando)

fot. Czerwona sukienka mini z aplikacja, Swing Fashion (Zalando), cena: 559 zł/materiały prasowe

Cekinowa czerwona sukienka na andrzejki 2023, Gina Tricot (Zalando)

fot. Cekinowa czerwona sukienka Gina Tricot (Zalando), cena: 269 zł/materiały prasowe

Nic tak nie krzyczy „impreza”, jak cekinowe sukienki. To must have w szafie, są niezwodne, zawsze się sprawdzają. Same w sobie są wielką ozdobą, wiec nie potrzebują wiele. Do pary im z minimalistycznymi dodatkami.

Cekinowa niebieska sukienka na andrzejki 2023, AGGI (Zalando)

fot. Cekinowa niebieska sukienka, AGGI (Zalando), cena: 1 490 zł/materiały prasowe

Cekinowa sukienka mini na andrzejki 2023, Superdry (Zalando)

fot. Cekinowa sukienka mini, Superdry (Zalando), cena: 399 zł/materiały prasowe

Cekinowa sukienka z frędzlami na andrzejki 2023, ZARA

fot. Cekinowa sukienka z frędzlami, ZARA, cena: 199 zł/materiały prasowe

Sukienka na andrzejki 2023 plus size? Też coś mamy. Jeśli szukasz takiej, którą założysz wielokrotnie (na spotkanie rodzinne, wyjście z przyjaciółmi, koktajlowe przyjęcie) idealnie sprawdzi się satynowa midi z koronkową wstawką z H&M lub mini w śliwkowym kolorze marki Kappahl. Gdy natomiast rozglądasz się za kreacją w imprezowym klimacie – sięgnij po cekinową mini na jedno ramię. Przed wyjście nie zapomnij obsypać się brokatem.

Satynowa sukienka z koronką plus size, H&M

fot. Satynowa sukienka z koronką plus size, H&M, cena: 229,99 zł/materiały prasowe

Satynowa sukienka plus size na andrzejki 2023, Kappahl

fot. Sukienka z satyny KAPPAHL, cena: 199,99 zł/materiały prasowe

Cekinowa sukienka plus size na andrzejki 2023, Blush by Zizzi (Zalando)

fot. Sukienka cekinowa Blush by Zizzi (Zalando), cena: 349,99 zł/materiały prasowe

