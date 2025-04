Teraz, gdy na zewnątrz zalewa nas fala gorąca, wybranie odpowiedniego stroju do pracy nie jest łatwym zadaniem. W większości miejsc dress code nie jest tak luźny, żebyś mogła przyjść w crop topie, mikro mini i szortach (chyba że pracujesz w beach barze;). Najlepiej więc, żeby było to coś lekkiego, oddychającego, wygodnego i jednocześnie stylowego, z klasą.

Reklama

Dobra wiadomość jest taka, że trendy nie muszą wykluczać się obowiązującymi zasadami ubioru. Świetnie sprawdzą się modne oversizowe garnitury, lniane koszule sparowane z szerokimi spodniami, ale najlepszą z możliwych opcji do pracy podczas upałów będzie sukienka. Nie tylko zapewni komfort przez cały dzień, ale przez to, że błyskawicznie ubiera od stóp do głów, masz więcej czasu dla siebie. W sam raz na delektowanie się pyszną latte na balkonie w słoneczny poranek.

Zjedź w dół i sprawdź, gdzie znajdziesz najmodniejsze sukienki do pracy na lato 2023.

Spis treści:

Jeśli zajmowane stanowisko wymaga od ciebie eleganckiego, biurowego dress code'u, najlepszym wyborem będzie sukienka o długości do kolan z krótkim rękawkiem. Bez względu na to, czy czeka cię spotkanie z zarządem, konferencja, czy biznesowy lunch - zawsze będzie na miejscu.

fot. Sukienka midi z wiązaniem, & Other Stories, cena: ok. 450 zł/materiały prasowe

Inną, elegancką opcją do biura jest maxi, bawełniana sukienka od BIZUU. Dzięki paskowi możesz idealnie dopasować ją do swojej sylwetki. Połącz ją z minimalistycznymi czółenkami w kolorze nude.

Długie sukienki na lato 2023: 7 modnych propozycji, które będziesz chciała nosić na okrągło

fot. Maxi sukienka o koszulowym fasonie, BIZUU, cena: 1 499 zł/materiały prasowe

Idealną opcją pracy do (i nie tylko) jest też łososiowa sukienka z metką Elementy. Kobieca, wygodna, ponadczasowa i uniwersalna. Tworzy zgrany duet m.in. ze snekersami, sandałami i kowbojkami.

fot. Sukienka Pina Cupro ELEMENTY, cena: 350 zł/materiały prasowe

Rozkloszowana mini sukienka od polskiej marki The Odder Side będzie działać o każdej porze - w normalnych godzinach pracy i na wieczornych evencie. Podkręć ją złotą biżuterią.

fot. Sukienka Tender, The Odder Side, cena: 480 zł/materiały prasowe

Koszula sukienka nigdy nie wychodzi z mody i zawsze dobrze wygląda. Ta, którą kupisz teraz w sklepie ZARA, dobrze wypadnie zarówno w połączeniu ze szpilkami, jak i eleganckimi, płaskimi sandałami.

fot. Sukienka koszulowa ZARA, cena: 229 zł/materiały prasowe

Lniana sukienka na lato to absolutny must have. Pozwala wytrzymać największe uderzenia gorąca. Nasz typ to biała midi z bufiastymi rękawkami. Wygodna i praktyczna. Do kupienia na Zalando.

Tanie sukienki na lato 2023: najpiękniejsze modele do 100 zł na każdą okazję

fot. Sukienka lniana Falconeri (zalando.pl), cena: 839 zł/materiały prasowe

Zwiewna, lekka i urocza. Sukienka w kwiaty to kwintesencja lata i nikt nie powiedział, że jest tylko do noszenia „po godzinach”. Najlepsza, gdy obowiązuje cię w pracy mniej formalny dress code. Naszą faworytką w tej kategorii jest model Sarah od Madelle.

fot. Sukienka Sarah Madelle, cena: 1 500 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Modne torebki wiosna-lato 2023: 8 trendów, które zawładną ulicami

Modne buty wiosna-lato 2023: 12 trendów, które zdominowały wybiegi

Modne dodatki wiosna-lato 2023: 6 elementów, które będą hitem