Ślub i wesele dziecka to dla każdej mamy ogromne i (zazwyczaj) bardzo stresujące wydarzenie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej kreacji na tę wyjątkową okazję jest bardzo trudny. Dlatego zajrzyj do naszej galerii i zobacz 19 sukienek z najnowszych kolekcji, w których każda dojrzała kobieta będzie wyglądała zjawiskowo.

Jak wybrać sukienkę na wesele syna lub córki?

Poszukiwania powinnaś zacząć od znalezienia odpowiedniego fasonu, który zatuszuje niedoskonałości i uwydatni atuty sylwetki. Nie kieruj się trendami sezonu. Wybierz model, w którym czujesz się i wyglądasz najlepiej. Jak dobrać sukienkę do figury?

Masz masywne uda - zdecyduj się na rozkloszowaną sukienkę, która ukryje krągłości w dolnej części ciała. Góra przylegająca do ciała optycznie wyszczupli wyższe partie ciała.

- zdecyduj się na rozkloszowaną sukienkę, która ukryje krągłości w dolnej części ciała. Góra przylegająca do ciała optycznie wyszczupli wyższe partie ciała. Chcesz ukryć odstający brzuszek - najlepsza będzie sukienka odcięta pod biustem lub model o trapezowym kroju, który zakryje nadmiar ciała w okolicy talii.

- najlepsza będzie sukienka odcięta pod biustem lub model o trapezowym kroju, który zakryje nadmiar ciała w okolicy talii. Masz spory biust lub szerokie ramiona - zdecyduj się na sukienkę z dekoltem w kształcie litery „V”, która optycznie wysmukli górną część ciała i optycznie wysłuży szyję. Dobrym rozwiązaniem jest sukienka o kopertowym kroju, która dodatkowo wymodelują sylwetkę.

My radzimy postawić na elegancką kreację do kolan, która nie będzie zdobiona krzykliwymi wzorami. Dzięki temu będziesz wyglądała szykownie i stylowo.

fot: ONS/od lewej: Grażyna Torbicka, Julianne Moore, Danuta Stenka

Nie wiesz, jakie dodatki dobrać do sukienki? Świetną inspiracją jest podglądanie stylizacji gwiazd i inspirowanie się ich stylem. Pamiętaj jednak, że kopiowanie zestawów nie jest najlepszym pomysłem. Musisz wziąć pod uwagę wiele rzeczy - sylwetkę, karnację, kolor oczu i włosów. Podpatruj m.in. połączenia kolorystyczne, na które sam byś nie wpadła.

Całość uzupełnij efektownymi dodatkami! Najlepiej sprawdzą się klasyczne szpilki lub delikatne sandałki na słupku. Jeżeli nie lubisz chodzić w butach na obcasie, to wybierz bardzo modne czółenka, które mają niższy obcas niż tradycyjne szpilki, a wyglądają równie efektownie. Do stylizacji dobierz jeszcze modną kopertówkę, w której schowasz niezbędne drobiazgi - błyszczyk do ust, puder do twarzy lub chusteczki higieniczne, bo przecież każdemu rodzicowi zdarza się uronić łzę na ślubie ukochanego dziecka.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyboru sukienki na wesele, to koniecznie zajrzyj do naszego tekstu. Znajdziesz tam wszystko na temat wyboru sukienki na tę wyjątkową okazję:

Jak powinna wyglądać sukienka na wesele? 31 modnych sukienek z nowych kolekcji

Modne sukienki na wesele dla mamy

Mówiąc o mamie Panny i Pana Młodego mamy na myśli kobietę od 40. do 60. roku życia. Powinnaś pamiętać o kilku zasadach stylu, które obowiązują kobiety w tym wieku:

Unikaj luźnych i bezkształtnych sukienek, które optycznie pogrubiają.

Zrezygnuj z drobnych wzorów typu „babcina łączka” - takie wzory niestety dodają lat.

Zainwestuj w dobry biustonosz i majtki - niestety kobiece ciało zmienia się z upływem lat. Dlatego warto zainwestować w dobry stanik, który będzie trzymał biust na odpowiednim miejscu i figi, które sprawią, że brzuch będzie płaski.

- niestety kobiece ciało zmienia się z upływem lat. Dlatego warto zainwestować w dobry stanik, który będzie trzymał biust na odpowiednim miejscu i figi, które sprawią, że brzuch będzie płaski. Duże kwieciste desenie i paski odwracają uwagę od ewentualnych niedoskonałości w wyglądzie. Jakby tego było mało, pionowe paski optycznie wysmuklają i dodają kilka centymetrów wzrostu.

Nie bój się odważnych zestawień i dodatków - masywne kolczyki, bogato zdobione torebki i buty na ekstrawaganckich obcasach będą ciekawym dopełnieniem stylizacji. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej. Cekiny, kokardki, falbanki i frędzle w jednej stylizacji to za dużo.

W naszej galerii znajdziesz modne sukienki z nowych kolekcji, które będą odpowiednie na wesele córki lub syna. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii!

