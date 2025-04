Nie tylko czołowa polska projektantka mody, ale także wspaniały przykład na to, że można być artystką z powołania i przebojową kobietą biznesu. Gosia Baczyńska dokonała własnymi siłami tego, co większości młodych marzycielek wydaje się po prostu nierealne w tym kraju. A jednak…

Jak wyglądały początki kariery Gosi Baczyńskiej?

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych już w czasie studiów szukała swojej drogi. Była asystentką kostiumografii, a potem wyjechała na dwa lata do Londynu, aby zdobyć pierwsze szlify w prawdziwym studio mody – nie znała tam nikogo, nie miała koneksji ani wielkich pieniędzy, ale dopięła swego. Po powrocie do kraju założyła własną firmę.

Zaczęła od autorskich ubrań z własną metką, potem zorganizowała pokaz we Wrocławiu i Warszawie. Znak rozpoznawczy wypracowała już na na początku kariery– niebanalne, eleganckie, kobiece stroje, o których zamarzyć mogły gwiazdy ekranu. Żadnych kompromisów, jeśli chodzi o jakość materiałów i wykonanie – nawet jeśli cena będzie zawrotna. O dziwo, ta konsekwencja przyniosła rezultat nawet w naszym kraju, gdzie kupuje się zwykle jak najtaniej. Perfekcja Baczyńskiej to już legenda.

Sam talent i pracowitość to jednak nie wszystko – projektantka sama przyznaje w wywiadach, że pół jej zawodowego życia to marketing: wyjazdy na targi, szukanie sponsorów, promocja, nawiązywanie kontaktów. Baczyńska się nie izoluje i to również element jej sukcesu. W swoim warszawskim studio regularnie spotyka się z klientkami przy lampce wina, aby omówić kolejne projekty. Gosia nie tylko szyje, ale i żyje!

Jest silną osobowością, bo ja sama mówi, do wszystkiego musiała dojść własnymi siłami. Od dziecka uczyła się samodzielności i uporu w trwaniu przy swoich marzeniach. Dziś w czasach sukcesu i popularności wciąż pozostaje naturalna, skromna i otwarta wobec ludzi. Nawet jej okrągła figura wydaje się, zwłaszcza w środowisku mody i blichtru, oryginalnym znakiem autentyczności, życia w zgodzie ze sobą nie oglądając się na to, co myślą inni. „Trzeba iść za głosem serca, robić to co się kocha, a wszystko się powiedzie” – to motto projektantki.

