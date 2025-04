Powstanie książki zainspirowali ludzie, do których jest ona skierowana. „Sukces według Teen Vogue” stanowi wyczerpującą odpowiedź na najczęściej powtarzające się pytania, jakie czytelnicy magazynu zadają jego pracownikom. Uważamy, że to wspaniały pomysł! Dzięki temu każda z miłośniczek mody, marząca o karierze w tej branży, może szybko i bez trudu znaleźć odpowiedź na nękające ją pytania i wyjaśnić wszelkie wątpliwości

Za pomocą krótkich biografii i mini wywiadów w książce przedstawione są sylwetki osób znanych i cenionych w świecie mody, od projektantów i modelek, przez stylistów i wizażystów, aż do redaktorów w magazynach modowych. O początkach swojej kariery opowiadają między innymi Marc Jacobs, Anna Wintour, Andrea Liebermann, Caroline Trentini, Gucci Westman i Patrick Demarchelier. O swojej pracy opowiadają również asystentki i stażystki. Inspirujące opowieści o tym, jak każda z opisanych w „Sukcesie według Teen Vogue” osób dążyła do sukcesu i zajmowanej obecnie pozycji, uzupełnione są ich radami i wskazówkami dla młodych osób, dopiero stojących u progu kariery.

Wydawnictwo Znak organizuje konkurs dla osób, które kupią „Sukces według Teen Vogue”.

„Sukces według Teen Vogue” to obowiązkowa pozycja na liście lektur każdej miłośniczki mody, a zwłaszcza tych, które swoją przyszłość wiążą z tą właśnie branżą.

Każdemu ze związanych z modą zawodów poświęcony jest oddzielny rozdział, dzięki czemu każda z Was bez trudu znajdzie to, co najbardziej ją interesuje. „Sukces według Teen Vogue” radzi co robić, a czego unikać, jeśli chcecie zaistnieć w branży. Dowiecie się, jak dostać pracę w firmie odzieżowej lub staż w magazynie mody i co najlepiej włożyć na rozmowę rekrutacyjną oraz , jak dać się zauważyć łowcy talentów z agencji modelek. Książka podpowiada również, bez jakich gadżetów nie może obejść się pracowania projektanta, co może pomóc przy sesji zdjęciowej oraz co powinna zawierać walizka, która bierzemy ze sobą na Fashion Week.

Równie ciekawa jest oprawa graficzna książki, która sprawia, że przypomina ona raczej magazyn mody. Nikogo jednak nie powinna dziwić ta oczywista inspiracja. Stylizowane na strony Teen Vogue karty książki sprawiają, że nie tylko treść, ale także strona wizualna wprowadza w świat mody i pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. „Sukces według Teen Vogue” zawiera wiele kolorowych, ciekawych zdjęć, zarówno tych które obiegły cały świat, jak i tych, które prezentują wszystko, co dzieje się za kulisami. Za sprawą układu graficznego książka wydaje się nowoczesna, dynamiczna i przyjazna, pozostając czytelną.

„Sukces według Teen Vogue” to wyjątkowa pozycja, łącząca w sobie cechy zarówno książki, jak i magazynu o modzie. Jesteśmy przekonane, że uchyli Wam drzwi do świata mody i doda wiary w to, że jeśli tylko macie wystarczająco dużo uporu i chęci do pracy, to, co przez Teen Vogue rozumiane jest jako sukces, znajduje się w zasięgu ręki!

