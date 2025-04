Tego lata kombinezon przeżywa swoisty renesans. I nic w tym dziwnego. Jest modny, wygodny i niezwykle praktyczny. Można go nosić niemal na każdą okazję - wszystko zależy od tkaniny i fasonu, z którego został uszyty. Aby uniknąć modowej wpadki, warto znać zasady, jak stylizować kombinezon. Podpowiadamy również, jakie modele są obecnie najmodniejsze.

Jak nosić kombinezon na lato?

Co założyć na górę, a co na dół? Decydując się na kombinezon nie musisz zadawać sobie tego pytania. Jedyne co musisz zrobić, to zadbać o dodatki. Należy je dobrać stosowanie do okazji oraz do efektu, który chcesz uzyskać. Podpowiadamy, jak stylizować kombinezon na co dzień i na wielkie wyjście.

Ze szpilkami i kopertówką , jeśli wybierasz się na eleganckie garden party, w czasie którego wskazany jest strój półformalny.

, jeśli wybierasz się na eleganckie garden party, w czasie którego wskazany jest strój półformalny. Z espadrylami i koszykiem , gdy jesteś na wakacjach w nadmorskim kurorcie i właśnie idziesz na spacer po deptaku.

, gdy jesteś na wakacjach w nadmorskim kurorcie i właśnie idziesz na spacer po deptaku. Z tenisówkami i dżinsową kurtką na swobodne spotkanie z przyjaciółkami w kinie lub na zakupach.

na swobodne spotkanie z przyjaciółkami w kinie lub na zakupach. Z sandałkami na obcasach i markową listonoszką na letnią imprezę w modnym klubie.

3 pomysły na stylizacje z kombinezonem

Gdzie kupić modny kombinezon na lato?

Popularność letnich kombinezonów rośnie z roku na rok. Najmodniejsze modele można nabyć w sieciówkach i sklepach internetowych. Wybór jest ogromny, a gama ciekawych wzorów powiększa się. Wybrałyśmy 3 najważniejsze trendy, które sprawdzą się nie tylko w tym sezonie, lecz będą na topie przez dłuższy czas.

Elegancki

Kombinezon to świetna alternatywa dla sukienki. Z powodzeniem może ją zastąpić w czasie wielu formalnych i nieformalnych okazji. Można go nosić do pracy, na spotkania biznesowe, na wesele czy inne uroczystości rodzinne.

Warto zainwestować w model uszyty z dobrej jakości tkaniny. Fason może przypominać damski garnitur np. ze spodniami na kant. Popularne są również szerokie nogawki lub inspirowane hitowymi spodniami typu culottes.

W stylu utility

Kombinezony inspirowane ubraniami robotników to prawdziwy must have. Najczęściej są dostępne w kolorze khaki, a także czarnym, beżowym czy szarym. Mają luźny, niezobowiązujący styl. Można je nosić na wiele sposobów: na sportowo z sneakersami lub na półelegancko ze szpilkami.

Z krótkimi nogawkami

Idealny kombinezon na lato powinien przypominać krótkie spodenki. Góra natomiast może być bez ramiączek, z krótkimi lub długimi rękawami. Tego typu model ma wiele wariantów: sportowy, elegancki, boho czy utility. Świetnie sprawdza się szczególnie w czasie wakacyjnych wyjazdów.

