Styl Fearne Cotton to przede wszystkim połączenie wygody, elegancji i komfortu. Dziennikarka stawia na ciepłe materiały, które idealnie sprawdzają się podczas chłodnych dni. Wybiera zwierzęce printy, ciemne kolory, grube legginsy oraz pojemną torebkę, przydatną szczególnie wtedy, gdy chcesz schować do niej kalendarz, kosmetyczkę, portfel oraz rękawiczki, bez których lepiej nie wychodzić z domu zimą. Podpowiadamy, gdzie możesz kupić rzeczy w stylu brytyjskiej prezenterki - Fearne Cotton.

Reklama

Wybierz praktyczny look jak Fearne Cotton

Płaszcz w panterkę znajdziecie w Topshopie. Ciepłe, czarne legginsy, które idealnie komponują się z tuniką, kupicie w H&M. Legginsy możecie zastąpić rajstopami - ważne, by były odpowiednio grube. Granatowa tunika dostępna jest na Bonprix. Jasny, szary golf, który warto założyć pod sukienkę, kupicie w F&F. Ciemne, skórzane i przede wszystkim wygodne buty na płaskiej podeszwie dostaniecie w Lacoste.



Pamiętajcie też o dodatkach. Czarną torbę, idealnie komponującą się z butami, znajdziecie w Zarze. Cały look podkreśl czerwonymi paznokciami. Proponujemy krwisty lakier z OPI, który nada charakteru całej stylizacji.



Z panterkowym płaszczem i ciemnymi dodatkami świetnie komponują się jasne akcesoria. Zastosowanie kontrastu uwydatni nowoczesność i miejski styl. Niezastąpionym dodatkiem są: złota bransoletka i smartfon w tym samym kolorze. Biżuterię znajdziesz w Aparcie. Złoty Samsung Galaxy S6 świetnie sprawdzi się w połączeniu z ciemną torebką, butami i legginsami. Co myślicie o takim zestawieniu?