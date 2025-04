Słynna Samantha Jones ma już 58 lat i wciąż wygląda zniewalająco. Kim Cattrall pojawiła się ostatnio w Londynie na premierze ostatniego projektu swojego przyjaciela Mikhaila Baryshnikova. Gwiazda wyglądała elegancko i modne. Mimo, że dobija 60-tki figury i smaku może jej pozazdrościć niejedna 20-latka.

Ubierz się stylowo jak Kim Cattrall

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dla wielu kobiet 40 rok życia, czy 50 to dopiero początek. Potwierdza to coraz więcej kobiet, które dzięki odpowiedniemu nastawieniu do życia mogą zdziałać cuda. Ale wracając do gwiazdy "Seksu w Wielkim Mieście". Kim Catrall w płaszczu i połyskujących ubraniach prezentowała się znakomicie. Płaszcz w szersze paski znalazłyśmy w River Island, podobnie jak atłasową marynarkę. Spodnie z mieniącym się printem znajdziecie w H&M, a czarne botki w CCC. A na koniec torba i srebrna bluzka z Top Secret. Podoba się wam ten zestaw?

