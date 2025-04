Wybór sylwestrowej stylizacji nie jest łatwy, wiem to z własnego doświadczenia! Jak co roku stojąc przed szafą, pewnie zadajesz sobie dziesiątki pytań. Romantycznie, seksownie czy elegancko? Sukienka czy kombinezon? A może w tym roku zrezygnuję ze szpilek? W tym sezonie pomogę ci na nie odpowiedzieć, ponieważ razem z redakcją przygotowałam cztery zniewalające sylwestrowe stylizacje od marki C&A, które nie zrujnują twojego budżetu w nowym roku i sprawią, że będziesz wyglądała jak milion dolarów.

Rock’n’roll

Mocne rockowe akcenty, sukienka w bieliźnianym stylu i ciężkie botki - zestaw idealny dla buntowniczek i kobiet z mocnym charakterem. W takiej stylizacji będziesz czuła się bardzo seksownie! Jeżeli lubisz być w centrum uwagi i masz rock’n’rollową duszę, to nie zastanawiaj się dłużej i postaw na ten czarny total look.

1. Sukienka C&A cena ok. 79,90 zł 2. Kopertówka z dżetami C&A cena ok. 69.90 zł 3. Ciężkie rockowe botki C&A cena ok. 99,90 zł. 4. Ramoneska C&A cena ok. 149,90 zł 5. Gotycki pierścionek C&A cena ok. 34,90 zł

Gorący trend

Mój osobisty ulubieniec tego sezonu – welur. Przygotowana propozycja opiera się na pięknej, błyszczącej sukience z przeźroczystą górą, do której dodałam aksamitną marynarkę w ciemnym, głębokim kolorze. Stylizacja idealnie wpasowuje się we wszystkie trendy sezonu. Eleganckie dodatki i połyskujące szpilki sprawią, że w tą sylwestrową noc zachwycisz wszystkich gości!

1. Welurowa kopertówka C&A cena ok. 79,90 zł 2. Sukienka C&A cena ok. 79,90 zł 3. Połyskujące szpilki C&A cena ok. 79,90 zł 4. Eleganckie kolczyki C&A cena ok. 24,90 zł 5. Welurowa marynarka C&A cena ok. 99,90 zł

Zimowy wybór

Zamszowe muszkieterki za kolano to zimowy must-have tego sezonu. Ten model kozaków jest bardzo wygodny i pięknie podkreśla kobiecą figurę! Dobierz do nich krótki czarny kombinezon i ciężki płaszcz, w którym o północy przywitasz Nowy Rok! Ciemny kolor stylizacji przełam jasnymi dodatkami - ja wybrałam połyskującą srebrną kopertówkę i piękny graficzny pierścionek.

1. Zamszowe muszkieterki C&A cena ok. 199,90 zł 2. Zimowy płaszcz C&A cena ok. 249,90 zł 3. Krótki kombinezon C&A cena ok. 79,90 zł 4. Złoty pierścionek C&A cena ok. 34,90 zł 5. Połyskująca kopertówka C&A cena ok. 69,90 zł

Styl glamour

Idealnie dopasowany, czarny, koronkowy kombinezon będzie gwiazdą wieczoru. Tę perełkę klasyki zestaw z czarnymi matowymi szpilkami, dużym ozdobnym pierścionkiem i geometryczną kopertówką. Z kieliszkiem szampana będziesz wyglądała jak prawdziwa femme fatale. Do tej stylizacji postaw na rozpuszczone, lekko falowane włosy i mocne usta w kolorze wina.