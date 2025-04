Srebro, biel, czerń i pastele to największe hity wśród kolorów obecnego sezonu. Wiele polskich gwiazd sięga właśnie po kreacje inspirowane obecnymi trendami. Jednym wychodzi to całkiem dobrze, inne balansują na krawędzi kiczu i złego gustu. Jedna z najważniejszych zasad dobrego wyglądu na czerwonym dywanie, czy scenie to zasada „mniej znaczy więcej”. Kto tym razem zdał egzamin na 5-tkę?

Reklama

Magdalena Mielcarz

Magda na urodzinach lodów Magnum w sukni zaprojektowanej specjalnie na tą okazję przez duet Bohoboco, okazała się prawdziwą perłą. Idealna sylwetka została podkreślona gorsetową srebrną sukienką o rozkloszowanym dole. Całości dopełniły idealnie dobrane buty, makijaż i włosy.

Anna Dereszowska

Ania w sukni zaprojektowanej przez laureatkę jednego z konkursów, który swój finał miał na ostatnim pokazie Paprocki & Brzozowski pokazała jak drastycznie zmiażdżyć swoje kształty. Tu wszystko jest na NIE. Fason, połysk i ciężka tkanina zrobiły z aktorki totalną karykaturę samej siebie. Plus należy się jedynie za piękny makijaż.

Justyna Steczkowska

Wokalistka podczas ostatniej edycji The Voice Of Poland pokazała, że ma świetny gust i doskonale wie co w trendach piszczy. Idealnie skrojona suknia w czarno-białe grochy mogłaby zaistnieć nawet na festiwalu w Cannes. Jedyny malutki minusik daje za naszyjnik, który jest zupełnie z innej bajki.

Kasia Klich

Kasia od dawna jest maskotką na salonach. Jej stylizacje często spotykały się z negatywną opinią. Mimo, że wokalistka powróciła do świetnej figury to wybór tak fikuśnej sukieneczki zrobił z niej dziewczynkę z piaskownicy. Zdecydowanie wolę Kasię w casualowych zestawach.

Dominika Kulczyk



Nawet duża fortuna czasem nie pomoże w dobrym wyglądzie. Totalnym przeciwieństwem złego gustu jest Dominika, która doskonale zna się na trendach i nowinkach od światowych projektantów. Czarna suknia z dodatkiem kobaltu o ciekawej konstrukcji była hitem na gali Polskiej Rady Biznesu. Na uwagę zasługuje również designerska kopertówka projektu Charlotte Olimpii.

Kasia Burzyńska

Odkąd Kasia pojawiła się na salonach zawsze mam problem z jej stylizacjami. Niemal za każdym razem są źle dobrane do jej urody i figury. Workowaty zestaw w pastelowym odcieniu połączony z neonową ramoneską dał karykaturalny obraz. Kasiu czas na duże zmiany w swojej garderobie.