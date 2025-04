Dla prawdziwych fashionistek wybrałyśmy kilkanaście sylwetek z zimowych pokazów mody, które naszym zdaniem świetnie sprawdziłyby się w czasie świątecznych okazji. Eleganckie sukienki w stylu Valentino, Laury Biagotti, czy Ports to świetne rozwiązanie dla miłośniczek kobiecego stylu. Dla tych, które stawiają na wygodę proponujemy wystylizować spodnie inspirując się lookami z pokazów Gianfranco Ferre, czy Aigner.

Dla ekstrawagantek proponujemy look rodem z pokazu Balmain. Złoto w najlepszym wydaniu! A może stylizacja z pokazu Alexisa Mabille'a? Masywna biżuteria i pastelowe odcienie? A co, wy na wyrafinowany look z ołówkowa spódnicą, w stylu Burberry lub bardziej młodzieżowy styl rodem z pokazu Topshop Unique?

Zachęcamy do zajrzenia do naszej galerii zdjęć z pokazów największych designerów na świecie.

Zajrzyjcie do naszej galerii z pomysłem na wigilijny look: