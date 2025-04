Walentynki to nie tylko okazja do tego, by fajnie razem spędzić czas. To także świetny pretekst by pięknie dla siebie wyglądać... Jeśli jesteście razem krótko, lub zwyczajnie nie mieszkacie razem, pewnie szykujesz się na Walentynki jak na zwykłą randkę. Ale jeśli będziecie wychodzić z tego samego domu, postarajcie się ubrać tak, by z pewnością podobać się nawzajem i by świetnie do siebie pasować.



Styl dopasowany do miejsca i okazji

...tak, jak robią to znane i podziwiane pary. Victoria i David Beckham zawsze są stylowi i eleganccy. Ich stylizacje modą stanowić inspirację dla par wybierających się w ten wieczór do wytwornej restauracji, albo do teatru. Z kolei Gwen Stefani Gavin Rossdale zazwyczaj są nonszalanccy i na luzie. Takie look, będzie dla was idealny jeśli wybieracie się do kina, na kręgle, albo jeszcze lepiej - na gokarty... A inne znane i stylowe pary? W naszej galerii znajdziecie między innymi Beyonce i Jaya Z.

Zobacz więcej stylowych, znanych par: