3 z 5

Modny zestaw do pracy na upalne dni - #3

Czarne szorty H&M, cena ok. 129 zł

Biała rozkloszowana bluzka River Island, cena ok. 99 zł

Pastelowa torebka Camaieu, cena ok. 79 zł

Klapki na koturnie Parfois, cena ok. 99 zł

Złoty zegarek Lorus, cena ok. 265 zł