To dylemat chyba każdej z nas... Jak ubierać się na przełomie sezonów, gdy nie jest jeszcze ciepło, ale już nie bardzo zimno? Poza tym poranki, są o wiele chłodniejsze od popołudni. Szukając inspiracji modowych dobrych na ten okres znalazłyśmy dla was 8 świetnych looków światowych trendsetterek.

Stylizacje na cebulkę

Jak noszą się w tym okresie fashionistki? Na cebulkę! Wybierają wełniane kurtki i płaszczyki, ale te cieńsze, bez ocieplenia. Do tego koszula i bluza, albo sweterek. Inny must have na ten sezon, to botki. Są cieplejsze od czółenek, ale nie tak zimowe, jak kozaki. Do tego ciepły szalik i modne rękawiczki. Look "na cebulkę" gotowy!

Obejrzyjcie modne stylizacje na przełom zimy i wiosny: