Festiwale muzyczne to doskonała okazja, aby wyrazić swój indywidualny styl i poeksperymentować z modą. Główna zasada? Brak zasad. Możesz iść na całość i nosić co tylko chcesz.

Reklama

Aby jednak czuć się komfortowo i pewnie w każdych warunkach (pogoda może być zmienna), kompletując strój na festiwal, warto mieć na uwadze kilka kwestii.

Przede wszystkim wybierz wygodne buty. Takie, które sprawdzą się w trudnym terenie np. kowbojki (nigdy cię nie zawiodą), botki motocyklowe lub trampki. Unikaj natomiast obcasów oraz tych, które powodują pęcherze i ból. Festiwale wiążą się z długimi godzinami spędzanymi na nogach i dużą ilością ruchu, a chyba nie chcesz przez to popsuć sobie dobrej zabawy.

Postaw również na lekkie, luźne, przewiewne ubrania. Idealnie sprawdzą się maxi sukienki i spódnice, spodnie flare lub oversizowe bluzy, koszule i bluzki.

Festiwalowe stylizacje obowiązkowo podkręć stylowymi dodatkami. Możesz dodać np. naszyjnik XL, kolczyki, opaskę na głowę, kapelusz, okulary przeciwsłoneczne lub torbę z frędzlami lub wykonaną z naturalnych materiałów.

Odkryj 3 gotowe stylizacje na festiwal muzyczny i zainspiruj się.

Spis treści:

Czarna sukienka slip dress — satynowa na cienkich ramiączkach, wyglądająca jak koszulka nocna — to must have w szafie. Możesz stworzyć z nią genialny look na każdą okazję, również na festiwal muzyczny. Szykując się na szaleństwa pod gołym niebem, zapnij w talii skórzany pasek i wsuń stopy w kozaki kowbojki. Strój uzupełnij torbą z frędzlami, kowbojskim kapeluszem, wzorzystą bandaną, srebrną biżuterią i okularami przeciwsłonecznymi.

Długie sukienki na lato 2023: 7 modnych propozycji, które będziesz chciała nosić na okrągło

fot. Sukienka GUESS, cena: 649 zł (zalando.pl); pasek z grawerowaną klamrą MANGO, cena: 75,99 zł; Kowbojki CRUSH ON ULOFT 37, cena: 1139 zł; Skórzana torba z frędzlami ZARA, cena: 139 zł; Okulary The Odder Side, cena: 739 zł; Kapelusz & Other Stories, cena: ok. 160 zł; Apaszka & Other Stories, cena: ok. 220 zł Kolczyki Eternal No.4 Berries&Co, cena: 289 zł/ materiały prasowe



Potrzebujesz inspiracji na stylizację festiwalową w rockowym stylu? Załóż jeansowe szorty, luźny t-shirt z nadrukiem, a na ramiona zarzuć ramoneskę. Całość podkręć kaskadowym, łańcuszkowym naszyjnikiem, wąskimi czarnymi okularami, botkami motocyklowymi oraz torebką-workiem.

Tanie ramoneski: 10 najciekawszych modeli z sieciówek do 200 zł

fot. Szorty MISSDENIM, cena: 269 zł (modivo.pl); t-shirt H&M, cena: 49,99 zł; Ramoneska JCC, cena: 1 008 zł (zalando.pl); Botki GUESS, cena: 779 zł (zalando.pl); Torebka MAKO, cena: 890 zł; Naszyjnik srebrny YES model N048048; cena: 209 zł; Okulary BIZUU, cena: 799 zł/materiały prasowe

Kombinacja — biała, zwiewna spódnica i krótsza, wzorzysta bluzka też zda egzamin na festiwalach muzycznych. Dodaj jeszcze karmelową shopperkę z frędzlami, kowbojki, złote kolczyki koła oraz kapelusz fedora, a stworzysz mistrzowski look.

Modne dodatki wiosna-lato 2023: 6 elementów, które będą hitem

fot. Botki Bronx, cena: 739 zł (zalando.pl), kapelusz Tack Fedora Barbour, cena: 449 zł (zalando.pl), Spódnica MUGIANA z wolantami ISABEL MARANT ÉTOILE, cena: 2 900 zł (breuninger.pl), bluzka GUESS, cena: 525 zł; torba na ramię JOAN SEE BY CHLOÉ, cena: 2 710 zł (breuninger.pl); Kolczyki koła złote YES, cena: 879 zł / materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Stylizacje na plażę: 3 gotowe zestawy, które przeniosą twój look na wyższy poziom

Tanie sukienki na lato 2023: najpiękniejsze modele do 100 zł na każdą okazję