Paparazzi przyłapali 31-letnią Mirandę Kerr podczas podróży. Gwiazda w casualowym look łączącym gorące trendy wyglądała fantastycznie. A stylizacja tego typu to 5 minut pracy. Prosty, krótki top, porwane spodnie i modne klapki...ortopedyczne. Tak moda na Birkenstocki zawitała również do szafy pięknej, australijskiej modelki. Jednak w jej wydaniu prezentuje się to całkiem OK.

Prosty look Mirandy Kerr

Poszarpane spodnie boyfriendy znalazłyśmy w Topshopie, zaś klapki to projekt Birkenstock. Okulary pochodzą z letniej kolekcji F&F, a krótki top znalazłyśmy na wyprzedaży w Top Secret. Na koniec już tylko torba w panterkę z Mango i look gotowy. Podoba się wam?

