Czas imprez nadchodzi nieubłaganie, dlatego dziewczyny z ulicy są do nich przygotowane! Opanowały najnowsze trendy i z chęcią zaprezentują je przy spotkaniach ze znajomymi.

Romantyczne, eleganckie i rockowe! To są ulubione stylizacje mody ulicznej. Dziewczyny wiedzą, jak przyciągnąć wzrok w tłumie, więc warto się nimi zainspirować.

Tego sezonu wszystkie chwyty dozwolone! Oczywiście dotyczą one mody i dobrej zabawy. Styliści radzą, by wybierać szalenie modny kolor czerwieni! To właśnie na nim najdłużej zatrzymujemy nasz wzrok, więc jeśli chcesz zwrócić na siebie uwagę pewnego przystojniaka, postaw na małą czerwoną! Dla bardziej drapieżnych dziewczyn proponujemy glam-rock, który sprawdza się również na koncertach. Zobacz dokładnie, jak nosza się dziewczyny z mody ulicznej i stwórz własną stylizację, idealną na imprezę.

Czerwień Versace

Buty - Venturi, Bransoletka - Stereo, Torebka - F&F, Sukienka - H&M, szminka - Kobo

Pierwsza stylizacja opiera się na słynnej małej czerwonej! Sukienka marki H&M została stworzona przy współpracy z słynnym domem mody Versace, tak więc za stosunkowo niską cenę możesz mieć coś z wyższej półki. Aby ją uzupełnić na styl tego domu mody, postawiliśmy na równie bogate dodatki w kolorze złota. Torebka, bransoletka i pantofle, które oprócz modnego koloru posiadają strukturę gadziej skóry. Dla uzupełnienia looku nie zapomnij o seksownej czerwonej pomadce... Nikt się nie oprze takiemu seksownemu zestawieniu.

Glam-rock!

Bluzka - Simple, Getry - Stefanel, Buty - Styl Up, Marynarka - Orsay, Torebka - CCC, Okulary - Ray Ban

Kolejna stylizacja jest zdecydowanie w stylu rockowym. Połyskliwa marynarka, złożona z cekinów w bajeczny sposób odbija światło, nadając stylizacji look prawdziwej gwiazdy rocka! Do tego dopasowane getry zestawione z niebotycznymi, masywnymi obcasami wydłużają nogi. Dla uzupełnienia całości postawiliśmy na nietypowa tunikę z nadrukiem drzewa oraz stylowe okulary. Jeśli chcesz uzupełnić ten look, postaw na ciemne, niemal dramatycznie oczy lub ciemnobordowe paznokcie.

Spódniczka lolity

Bluzka - TopShop, Spódniczka - H&M, Buty - Marisha, pierścionek - Stereo, Płaszcz - Simple, Torebka - Stefanel

Ostatnia stylizacja skłania się najbliżej ku wciąż modnym trendom lat 70-tych. Jednak kolor czerwieni występuje tu na rożnych elementach garderoby w różnorodnych odcieniach. Zestawiony z bielą bluzki oraz brązem kozaków wygląda idealnie i harmonijnie. Teoretycznie grzecznie, ale słodko i kusząco... Dla uzupełnienia stylizacji nie zapomnij o małej torebce i masywnym pierścionku koktajlowym. Brzoskwiniowe policzki są tu również jak najbardziej wskazane.

