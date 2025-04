5 z 10

Joanna Przetakiewicz

Choć Joanna Przetakiewicz jako jedna z niewielu gwiazd wyłamała się ze sportowego charakteru wiosennego pokazu Kupisza i nie przyszła w sportowych butach to musimy jej to wybaczyć. Komplet z dresowej dzianiny o eleganckim kroju, żółty kapelusz i sandałki na obcasie. To się nazywa nowoczesna diwa!