Kamilla Baar jest piękną i do tego dobrze ubraną kobietą! W ostatnich dniach aktorka pojawiła się na premierze filmu "Hiszpanka" i również zachwyciła swoją stylizacją. Tym razem postawiła na brązową skórzaną spódnicę, czerwony seterek i szpilki w tym samym kolorze. Uzupełnieniem całości była prosta kopertówka i delikatna biżuteria. Nic dodać nic ująć! My jesteśmy zachwycone.

Reklama

Kamilla Baar w ubraniach znanej marki

Postanowiłyśmy przeprowadzić małe śledztwo i sprawdzić, gdzie ubiera się Kamilla Baar. Okazało się, że gwiazda miała na sobie ubrania z najnowszej kolekcji Marca Caina. Czerwony sweterek z długimi rękawami to wydatek rzędu 850 zł. Skórzana spódnica jest już znacznie droższa - 1719 zł. Do tego jeszcze buty za ok. 1270 zł. Jesteście w stanie wydać tyle na ciuchy?

Reklama

Więcej modnych gwiazd:



Stylowa po 40-stce, czyli look Jennifer Aniston

Katarzyna Warnke nosi ubrania z polską metką

Ubierz się stylowo jak Małgorzata Kożuchowska