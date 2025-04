Edyta Górniak ma już 42-lata, a mimo to figury może pozazdrościć jej wiele 20-latek. Zatem nic dziwnego, że piosenkarka bardzo często wybiera stylizacje podkreślające atuty jej sylwetki. Dodatkowo gwiazda bardzo często się po ubrania i dodatki sygnowane metkami najlepszych projektantów na świecie. Podobnie było podczas nagrania do jednego z programów śniadaniowych - drogo i efektownie.

Reklama

Kosztowne ubrania Edyty Górniak

Komplet, który miała na sobie tym razem, kosztował ponad 13 tys. zł. Czy jest wart swojej ceny? Oceńcie same! Jego podstawę stanowił t-shirt z nadrukiem od Victorii Beckham i szare dżinsy z fantazyjnymi przeszyciami na wysokości kolan projektu Balmain.

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Moliera 2 (@moliera2) 7 Sie, 2015 o 6:42 PDT

Do tego jeszcze dodatki! Niebieska torebka na ramię marki Valentino - zdobiona charakterystycznymi ćwiekami i klasyczne szpilki w czarnym kolorze od samego Christiana Louboutina. Do tego jeszcze futrzane breloki Yves Salomon - cena jednego to prawie 500 zł!

Reklama

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Dziewczęco po 30-stce: Dorota Czaja

Olga Bołądź w ubraniach z H&M

8 stylizacyjnych trików Marylin Monroe