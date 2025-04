Zielona sukienka King Louie, cena, ok. 309 zł

Biały płaszcz Topshop, cena, ok. 550 zł

Beżowe szpilki Kazar, cena, ok. 449 zl

Kopertówka Lilou, cena, ok. 549 zł

5 z 11

Pomadka do ust Just Bitten Kissable (001- Honey) Revlon, cena, ok. 39 zł