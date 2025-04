Czerwony to jeden z najmodniejszych kolorów jesieni! Dlatego już dziś podpowiadamy wam jak możecie go nosić. Tym razem naszą inspiracją jest look z pokazu domu mody Dior.

Tańsze zamienniki w stylu marki Dior

Nasze poszukiwania rozpoczęłyśmy od czerwonej marynarki, którą wypatrzyłyśmy w River Island. Czarne spodnie w kant znalazłyśmy w Zarze, a golf w najnowszej kolekcji H&M. Zaś klasyczne szpilki to element jesiennej kolekcji marki Kazar.

Uzupełnieniem całości jest czerwona szminka i szary lakier do paznokci. Jak podoba się wam nasza wersja stylizacji z marynarka w mocnym kolorze?

Sprawdź też te marynarki damskie eleganckie!

