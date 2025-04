Komunia to nietypowe wyjście. Styl na tę okazję jest równie wyjątkowy. Jednocześnie ma być szykownie, ale nie aż tak poważnie jak w modzie biurowej. Może być bardziej kolorowo i kobieco, ale nie aż tak, jak w stylizacjach na wesele. Jak zatem się ubrać?

Nasz pomysł na stylizację na przyjęcie komunijne

Naszą inspiracją do tworzenia stylizacji na komunię był film "Żony ze Stepford" i looki perfekcyjnych pań domu z lat 50-tych. Dlaczego? Bo to świetne połączenie elegancji w słodkim wydaniu z nienachalną kobiecością. Zobaczcie 5 pomysłów na właśnie taki look!

5 zestawów na przyjęcie komunijne: