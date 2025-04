Lato to czas wakacyjnych wypraw, koncertów pod gołym niebem czy festiwali. A co za tym idzie nieodzowny w tym sezonie styl boho. My wybrałyśmy look z włoskiego pokazu Blugirl (wiosna-lato 2015), który jest uosobieniem tego trendu. Modelka ma na sobie koronkową sukienkę - doskonałą na wakacje. Wygodne botki, które sprawdzą się podczas każdej pogody a także modny plecak i biżuterię w obfitej formie. Całość sprawia wrażenie swobodnej, ale wygląda bardzo sexy!

Moda festiwalowa - sprawdź najnowsze trendy

Modny look w stylu boho chic na lato 2015

Koronkową sukienkę znalazłyśmy w ofercie najnowszej kolekcji H&M. Zaś botki z modnymi frędzlami kupicie w sklepach polskiej marki Loft37. Do butów dopasowałyśmy skórzany plecak z Wittchen (jest aktualnie na przecenie), a także masę dodatków. Naszyjniki w stylu etno znalazłyśmy w F&F i Parfois. Zaś skórzaną bransoletkę w wiosennej kolekcji Parfois a skórzany pasek w Oodji.

Styl boho chic charakteryzuje się przede wszystkim luzem. Jednak luz ten kontrastuje z szykownymi i seksownymi wstawkami. Sukienki z transparentnymi wstawkami i koronkami. Wygodne botki, ale w połączeniu z długościami mini czy oversize'owe kreacje, ale za to z głębokim dekoltem. Look w tym stylu sprawdzi się doskonale podczas wakacji a także festiwalowego szaleństwa.

