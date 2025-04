33-letnia Anna Wendzikowska, od kiedy została mamą, jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich gwiazd. My jednak jesteśmy pod wrażeniem, że tak szybko udało się jej wróciła do figury sprzed ciąży - sylwetki może jej pozazdrościć wiele kobiet. Być może właśnie dzięki nieskazitelnej figurze tak dobrze prezentowała się w stylizacji, którą wybrała na imprezę organizowaną przez markę Pandora. Ania postawiła na kobiecy look, który do tego był zgodny z najnowszymi trendami. Dla nas bomba!

Ubierz się w stylu Anny Wendzikowskiej

Gwiazda miała na sobie szarą sukienkę zdobiona frędzlami, którą udało się nam znaleźć wśród propozycji Sugarfree. Dobrała do niej czarna ramoneskę marki Ochnik. Podobny model udało się nam wypatrzeć wśród propozycji marki Topshop. Do tego ekskluzywne dodatki! Efektowne szpilki Casadei i połyskująca kopertówka w rozmiarze XXL od Bottega Veneta. Tą ostatnią zastąpiłyśmy modelem z kolekcji marki Modalu, którą możecie kupić w sklepie internetowym Zalando.pl

Jednak czym byłaby stylizacja bez dodatków! Celebrytka wybrała biżuterię dość drogich marek: Pandora i Swarovski. Równie ładne błyskotki wyszperałyśmy w H&M. Co myślicie o tej stylizacji? Podoba się wam?

Prezentacja nowej kolekcji @theofficialpandora buty #casadei sukienka @sugarfree_brand kurtka #ochnik torebka #bottegaveneta biżuteria @theofficialpandora @swarovski Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) 24 Cze, 2015 o 1:23 PDT

