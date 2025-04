Szarość, czerń, bezpieczne fasony, które bardziej deformują niż dodają stylu już od jakiegoś czasu odchodzą do lamusa. Kupowanie całych loków z manekina popularnej sieciówki również jest nie na miejscu. Współczesne Polki są coraz bardziej świadome siebie i swojego stylu. Lubią bawić się modą, zwracają uwagę na krój, detal i wyrazistość swojego stroju. Nie jest to jeszcze zjawisko tak popularne jak we Francji, ale w ciągu ostatniej dekady mamy tendencję zmian na dobre.

Reklama

Styl polskich ulic

Jako stylista zawsze zwracam uwagę na to jak wyglądają ludzie na ulicy, galeriach handlowych, koncertach...W mniejszych miastach i w tych większych, gdzie jednak kobiety mają bardziej świadomą potrzebę zmian w swoim wyglądzie. Oczywiście niemal w każdej części Polski spotykam się z dobrym gustem mieszkanek, świetnymi dodatkami i zestawieniem różnych stylów. Polki coraz lepiej sobie radzą łącząc ubrania ze sklepów sieciowych, butików polskich projektantów, second handów i luksusowych domów mody. Czasami wystarczy rozmowa ze stylistą, aby przekonać się do nowych trendów, kolorów i fasonów. Warto również podglądać znane Polki w magazynach i na serwisach modowych. Ostatnio największym źródłem inspiracji jest Instagram.

Ulubione kroje i kolory Polek?

Od jakiegoś czasu dla większości Polek najlepiej sprawdzają się pastele. Róż, błękit, żółć - świetnie łączą się z bielą i jasną szarością. W ten sposób uzyskujemy minimalistyczny romantyzm, który zawładnął niemal wszystkimi stolicami mody. Taki styl preferuje podczas swoich wyjazdów służbowych Ania Wendzikowska. Niebanalna klasyka, dobrze skrojony garnitur czy dopasowana do sylwetki sukienka uzupełniona designerskimi dodatkami jest dobrze widziana w Polsce i za granicą. Ten klimat w swoich stylizacjach pokazuje Aneta Kręglicka i blogerka Olivia Kijo. Obie stawiają na spokojne fasony i kolory, które idealnie współgrają z ich urodą.

Warto również brać przykład z aktorki Magdaleny Cieleckiej, która urozmaica klasykę intensywnymi kolorami i wyszukanymi akcesoriami. Bardziej ze swoim stylem eksperymentuje Agnieszka Szulim, która świetnie odnajduje się w wiosennym romantyzmie, jak również w bardziej rockowym wydaniu.

Polskie blogerki, projektantki?

Naszym towarem eksportowym jest Jessica Mercedes, która z sezonu na sezon wyrasta na prawdziwą ikonę mody. Wystarczy przyjrzeć się jej niebanalnym stylizacjom podczas ostatnich tygodni mody. Blogerka świetnie łączy proste formy, kolory i style. Na uwagę zasługują u niej dodatki – torebki i buty są zawsze bardzo modne i w trendach.

Jednak największą naszą dumą powinny być polskie projektantki, których ubrania noszą kobiety w Europie i za oceanem. Mowa tutaj o Gosi Baczyńskiej i Magdalenie Butrym, których kolekcje od kilku sezonów są obecne na Paris Fashion Week. Obie panie świetnie łączą światowe trendy z polskimi akcentami. A więc czy doczekamy się kiedyś polskiego stylu widocznego na ulicach całego świata? Mam nadzieję, że za kilka lat tak właśnie będzie.

Reklama

Więcej modowych hitów na teraz:

9 rzeczy, które musisz mieć tej wiosny

Biała koszula - gdzie kupić, jak nosić?

Dżinsowa spódniczka - musisz ją mieć