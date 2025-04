Najbardziej wpływowe kobiety świata mody to nie gwiazdy czy celebrytki, ale redaktorki naczelne najbardziej prestiżowych magazynów oraz projektantki mody. To one wyznaczają trendy, odkrywają nowe zjawiska w modzie i ludzi, którzy mają ogromny talent. Każda z nich od lat jest wierna swojemu charakterystycznemu stylowi. Oto 5 najbardziej stylowych kobiet, które rządzą światem mody.

Anna Wintour, 64 lata, redaktor naczelna Vogue US

Anna Wintour uważana jest za najpotężniejszą kobietę w świecie mody. Będąc na stanowisku naczelnej amerykańskiego Vogue, zarządza przemysłem wartym ponad 300 mld dolarów. Odkryła wielu projektantów (Vera Wang, Alexander Wang, Alexander McQueen), fotografów i modelek. Przez fanatyków nazywana „Królową mody”, a jej pismo „biblią mody”. Od lat jest wierną fanką Chanel. Uwielbia tweedowe kostiumy tego domu mody. Na co dzień wybiera zwiewne sukienki przed kolano (Rodarte) lub dżinsy i biały T-shirt. Jej fryzura na pazia i duże przeciwsłoneczne okulary to już klasyka. Jest najbardziej szanowaną postacią w świecie mody przez projektantów.

Frida Giannini, 41 lat, dyrektor kreatywna GUCCI

Frida to jedna z najbardziej utalentowanych projektantek ostatnich lat. Swoją karierę zaczynała w domu mody Fendi, gdzie odpowiadała za dział dodatków. Od 2006 roku pełni funkcję dyrektor kreatywnej domu mody GUCCI. W pracy zawsze ubrana jest na czarno, gdyż uważa, że musi być tłem dla tkanin i kolorów z którymi pracuje. Jej styl jest bardzo kobiecy. Lubi dopasowane ubrania, które podkreślają jej idealną figurę. Najczęściej wybiera kreacje GUCCI, Saint Laurent, a także te z tradycyjnych włoskich domów mody.

Franca Sozzani, 63 lata, redaktor naczelna Vogue Italia

Od 25 lat jest redaktor naczelną włoskiej edycji Vogue. Jest największym autorytetem włoskich i światowych domów mody. Redaktorka nie przebiera w słowach. Blogerów uważa za epidemię, a kontrowersyjne sesje za niepotrzebne. Cechy charakterystyczne jej stylu to wieczny uśmiech i długie blond fale z przedziałkiem pośrodku. Franca ma do mody bardzo włoskie podejście. Nosi klasyczne stroje, dba o detale, wybiera ubrania z naturalnych, dobrych jakościowo tkanin. Lubi kolory, ale często ubiera się też w ubrania czarne, złote czy beżowe.

Miuccia Prada, 64 lata, właścicielka i dyrektor kreatywna domu mody PRADA

Poważna, nieśmiało-agresywna, dyskretna, z poczuciem humoru – tak o projektantce mówią najbliżsi i współpracownicy. Tak też można określić jej styl. Od lat jest wierna klasyce. Jej znakiem rozpoznawczym są rozkloszowane spódnice, sweterki i biżuteria z jej ukochanych szmaragdów. Najbardziej lubi kostiumy Chanel i Courreges, kolekcje YSL i Pierre Cardin. Od 1978 roku zarządza własnym domem mody, a także ma udziały w kilku renomowanych domach mody. Uznana przez branżę, za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata mody i sztuki.

Carine Roitfeld, 59 lat, dyrektor mody wszystkich edycji Harper’s Bazaar

Kobieta, która zrewolucjonizowała sesje mody we francuskim Vogue, którego była redaktor naczelną przez 10 lat. Współpracowała również z Chanel i Barneys. Obecnie wydaje własny magazyn CR Fashion Book, a od 2012 roku jest szefową mody wszystkich edycji Harper’s Bazaar. Przyjaźni się z wieloma projektantami, których ubrania chętnie nosi (Tom Ford, Riccardo Tisci i Karl Lagerfeld). Jej styl to klasyka z nutką rocka. Lubi białe koszule, czarne rurki i dobrze skrojone żakiety.