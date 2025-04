Niezależnie od tego, jaką mamy sylwetkę, możemy czuć się pięknie i eksperymentować z modą. STYLE, NOT SIZE - tym hasłem marka zachęca, by dołączyć do zabawy odcieniami, wzorami i łączyć ze sobą niepozorne materiały. Przyświeca jej także idea, że możemy odkrywać siebie na nowo każdego dnia i zmieniać swój styl kiedy tylko mamy ochotę, bo wakacje dają nam przestrzeń do poznawania nieznanego.

Celebruj niezależność i inspiruj innych

W nowej kolekcji znajdziesz stylowe ubrania i buty, w których wyrazisz siebie zgodnie z Twoim nastrojem. Tkaniny bluzek i sukienek z kolekcji przypominają płótna wypełnione abstrakcyjnymi, jednak pełnymi naturalnej harmonii wzorami, które intrygująco się multiplikują i szybko hipnotyzują spojrzenie. Najmodniejsze mozaiki przypominają płatki kwiatów, połyskujące łuski ryb, pawie pióra czy ornamentalne rośliny. Sukienki od born2be z kolekcji SS23 pokryte najmodniejszymi wzorami, są stworzone, by w mgnieniu oka poczuć się jak na egzotycznych wakacjach. Oprócz wzorów w stylizacjach wyróżniają się intensywne kolory, jak kobalt i soczysta zieleń. Nowa kampania prezentuje także fasony dla kobiet, które uwielbiają romantyczne looki. Nie sposób nie zwrócić uwagi na ażurowe sukienki i kombinezony z bufiastymi rękawami oraz sukienki w wersji retro z satynowych tkanin, ozdobione perłowymi guzikami. To podkreślenie delikatności i elegancji wyrażonej w odcieniach pastelowych i ponadczasowej bieli.

Buty na co dzień, na urlop i wielkie wyjście

Marka born2be dobrze wie, że latem króluje boho, dlatego zadbała o bogatą kolekcję sandałów na platformie w stylu marynarskim z plecionych sznurków, a także mokasynów, ażurowych balerin i espadryli na koturnie. Podpowiada, by łączyć je z sukienkami maxi w kwiaty i kolorowymi kombinezonami lub wzorzystymi spodniami. Do eleganckich stylizacji proponuje natomiast duży wybór sandałów na słupku. Wiosną i latem warto postawić na wygodny, miejski luz, w czym pomogą szerokie jeansy i sneakersy - to najlepszy outfit na poszukiwanie idealnego street food’u. Zabierz na wymarzone wakacje walizkę pełną najnowszych trendów i odkrywaj piękne zakątki na własnych zasadach. Wejdź na born2be.pl i wyrusz w podróż pełną stylu!

