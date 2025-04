Zofia Zborowska to 27-letnia aktorka, która coraz częściej pojawia się w mediach. Córka jednego z najsłynniejszych polskich aktorów - Wiktora Zborowskiego poszła w ślady ojca i ostatnio świętowała premierę nowej sztuki "Kiedy kota nie ma", w którym gra u boku Katarzyny Skrzyneckiej, Piotra Zelta, Marty Wierzbickiej i Anety Zając. Niestety nie zwróciłybyśmy na nią uwagi, gdyby nie fakt, że jej stylizacja z czerwonego dywanu to merki znanych projektantów.

Reklama



Zofia Zborowska stawia na designerskie ubrania

Młoda aktorka na premierę wybrała się w dekatyzowanej sukience projektu Roberta Kupisza, z jego kolekcji "Anarchy". Zborowska swój look uzupełniła czarnymi czółenkami z czaszką, które zaprojektowała Vivienne Westwood dla brazylijskiej marki Melissa. Obie rzeczy nie należą do najtańszych. Czyżby Zofia Zborowska stwierdziła, że nie zrobi kariery bez pokazywania się na ściankach? Jesteśmy ciekawe, co pokaże następnym razem!

Reklama

Więcej ubrań, które noszą gwiazdy:

Joanna Horodyńska nosi Moschino

Agnieszka Szulim i ubrania H&M Studio

Victoria Beckham nosi tani t-shirt

Zobaczcie więcej zdjęć aktorki w designerskich ubraniach: