Jedna z sylwetek, którą zaprezentował podczas swojego letniego pokazu Antonio Berardi to prosty look, który sprawdzi się przy wielu okazjach. Biała marynarka to niemal podstawa. Zamienić ją można na jakąkolwiek jasną marynarkę. My smokingowy model znalazłyśmy w H&M za ok. 149 złotych. Do tego kopertowa spódniczka, my niedrogi model w panterkę znalazłyśmy w Topsecret. A sandałki na obcasie to zdobycz z jednego ze sklepów internetowych.

Reklama

Antonio Berardi na lato 2014

Dopełnieniem całości jest makijaż. Bo ten z pozoru prosty look nie mógłby się obyć bez tego rodzaju dodatków. Malinowy lakier do paznokci znalazłyśmy w letniej kolekcji polskiej marki Bell, zaś błyszczyk w intensywnie czerwonym kolorze, to ostatni hit od Yves Saint Laurent. Jak oceniacie całość? Według nas to pomysł zarówno na randkę, jak i do pracy. Zgadzacie się?

Reklama

Więcej stylizacji jak z pokazów:

Gwiazdy w finale Bitwy od Dom

Celebryci na prezentacji na MYSIA3

Gwiazdy na konferencji festiwalu

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami rzeczy w stylu Antonio Berardiego: