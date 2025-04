Victoria Beckham to jedna z najlepiej ubranych gwiazd na świecie. Brytyjka przebywała ostatnio w Paryżu, gdzie podziwiała najnowsze kolekcje mody na jesień-zimę 2014/2015. Paparazzi przyłapali ją gdy ta wychodziła ze spotkania. Victoria miała wtedy na sobie modną, plisowaną spódnicę za kolano, różowy top i na to prosty, czarny sweterek. Najbardziej jednak zadziwiło nas połączenie szarych rajstop i sandałów na obcasie. Wydawać by się mogło, że będzie wyglądać to tandetnie, jednak w jej wykonaniu wyglądało to nawet ciekawie i stylowo.

Zatem na zakupy w stylu Victorii Beckham wybrałyśmy się do popularnych sieciówek. Sweterek i spódnicę znalazłyśmy w H&M, seksowne sandałki na obcasie i elektryzującą bluzkę w kolorze różowych w Mango, a okulary w Claire's. Sprawdźcie ceny looku z sieciówek w stylu Victorii Beckham!

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami w stylu Victorii Beckham: