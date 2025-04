Paparazzi sfotografowali Victorię Beckham na nowojorskim lotnisku JFK. Gwiazda pojawiła się w Ameryce w prosty, ale jakże wyrafinowanym looku, który w bardzo prosty sposób możemy ograć ubraniami z sieciówek. Projektantka wybrała się w podróż w ołówkowej spódnicy w drobny print. My tańszy zamiennika zalazłyśmy w F&F. Do spódnicy wpasowała niebieską koszulę. Niemal identyczną kupicie w H&M.

Cały look uzupełniła okularami w kształcie zbliżonymi do Wayfarerów, które znalazłyśmy w Mango. A do tego buty nude. Victoria Beckham zrezygnowała z ozdobników, zostawiając miejsce na delikatną biżuterię w kolorze złota. Cienką bransoletkę i pierścień znalazłyśmy w Topshopie i River Island. Stylizacja tego typu to doskonałe rozwiązanie do pracy, na randkę i jak widać w podróż do eleganckiej stolicy mody. Skusicie się?



Więcej mody w stylu gwiazd:

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami w stylu Victorii Beckham: