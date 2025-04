Już we wrześniu w pięknej dzielnicy Mayfair w Londynie Victoria Beckham otworzy swój flagowy sklep. Tam też paparazzi przyłapali gwiazdę, gdy wychodziła z zakrytego jeszcze butiku. Miała na sobie czarno-biały komplet, który zauważyłyśmy na jednym z letnich pokazów na rok 2014.

Reklama

Victoria Beckham w Victorii Beckham

Nie zdziwiło nas to, że słynna designerka i była Spicetka nosi ubrania własnego projektu. W końcu projektant jest najlepszą wizytówką własnego brandu. Victoria została przyłapana w Londynie w smokingowych bermudach, białej bluzce i krótkim golfie pochodzącym z letniej kolekcji Victorii Beckham. Gwiazda swój look uzupełniła czarnymi okularami i szpilkami. Trzeba przyznać, że tak niecodzienne połączenia w jej wykonaniu to zawsze strzał w 10-tkę! A wam jak się podoba?

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Victorii Beckham:

Gwiazda stylizuje ołówkową spódnicę

Victoria Beckham w paryskim stylu

Styl uczennicy w wersji Beckham

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami w stylu Victorii Beckham: