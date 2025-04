Jeśli nie interesuje was styl prezentowany na światowych wybiegach, to może zaciekawią was stroje, które noszą fashionistki na całym świecie. Mamy dla was kilkanaście propozycji zestawów z głównych stolic mody: Mediolanu, Nowego Jorku i Paryża. Zobaczcie zatem jak noszą się kobiety w tamtych częściach Europy i świata. Mamy nadzieję, że niektóre z nich zainspirują was do noszenia ciekawych stylizacji nie tylko od święta.

Trendy uliczne z topowych stolic mody

Wiosną 2015 wciąż najgorętszą tendencją jest denim. Powyżej możecie zobaczyć jak dżins stylizują dziewczyny zagranicą. Zdjęcia robione na ulicach wielkich modowych stolic mogą być nie lada pożywką dla miłośniczek dobrego stylu. Jak widać dżinsy są hitem, największym jednak te luźne i podarte. Jednak materiał ten możecie stylizować na setki sposobów.

Wiosną 2015 wielkim hitem są modne zestawy. Komplety, które tworzą fantastyczną całość możecie kupić gotowe lub umiejętnie dobrać ciuchy o podobnej fakturze czy wzorze. Znane fashionistki uwielbiają ten trend. Wyjątkowe zestawy spódnicy z bluzką czy prostszy zestaw garniturowy na pewno zrobią furorę podczas nie jednej okazji.

Więcej pomysłów na wiosenną stylizację znajdziecie zaglądając do naszej galerii. Mamy nadzieję, że dziewczyny z Mediolanu, Nowego Jorku i Paryża zainspirują waszą garderobę. Powodzenia!

