24-letnia gwiazda muzyki country to jeden z przykładów przeobrażenia z brzydkiego kaczątka w łabędzia. Niegdyś zakompleksiona nastolatka, a teraz jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie, a do tego jakże dobrze ubranych. Jak się okazuje Taylor Swift zachwyca nie tylko na czerwonych dywanach, ale również i na co dzień.

Reklama

Gwiazda uzupełniła swój look akcentami w stylu sprzed kilku dekad. Opaska we włosach, mocna kreska i czerwone usta przywołują na myśl styl rockabilly. Jej wersja jest wdzięczna, skromna i bardzo dziewczęca.

Zobaczcie, jak wykonać kreskę doskonałą

Podczas przechadzki w Nowym Jorku Taylor postawiła na prosty look ze smaczkiem lat 60. Spodnie o długości 3/4, zwane rybaczkami połączone z butami na niewysokim obcasie i prostą niebieską koszulą stworzyły fantastyczną całość.

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji gwiazd:

Czerń w wersji Kim Kardashian

Sarah Jessica Parker i letni look

Modna Natalia Klimas

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami Taylor Swift: